Gemlik meydanına estetik dokunuş

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gemlik'in kalbi olan İskele Meydanı'nın zemininin sil baştan yenileneceği çalışmalar başladı. Çalışma çerçevesinde meydana 320 metrekare yeşil alan kazandırılacak, aydınlatma armatürleri güneş enerjili olarak yenilecek.

Ulaşımdan altyapıya, çevreden kentsel dönüşüme kadar her alanda Bursa'yı geleceğe taşıyacak yatırımları hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde de yaşam kalitesini yükseltiyor. Bu çerçevede Gemlik İskele Meydanı'nın da daha konforlu hale getirilmesi amacıyla çalışmalara başlandı. Gemlik'in adeta kalbi olan ancak zamanla deforme olan zemin mefruşatların yerine çeşitli dönemlerde yapılan farklı imalatlar nedeniyle hem görüntü kirliliği hem de kullanım zorluğunun yaşandığı İskele Meydanı sil baştan yenileniyor.

Çalışma çerçevesinde toplam 3 bin 180 metrekare alanın 2 bin 870 metrekaresinde sert zemin yenileme çalışması yapılacak. Kalan 310 metrekare alan ise yeşil alan olarak düzenlenecek. Yine meydan içi aydınlatma armatürleri de güneş enerjili olarak değiştirilecek ve meydan hem gece hem de gündüz Gemliklilere daha estetik ve konforlu bir şekilde hizmet verecek.

Mevcut zeminin sökülmesi çalışmaları devam ederken, çalışma süresince bölgede yaya ulaşımında sorun yaşanmaması için çalışma alanının dışında bir yaya yolu oluşturulacak.