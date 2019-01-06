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Gemlik Müftülüğünden öğrencilere giysi ve gıda yardımı

Türkiye Diyanet Vakfı Gemlik Şubesi, Milli Eğitime bağlı okullarda öğrenim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaşarak giyim yardımında bulunuyor.


Mağazalarda kıyafetlerini kendileri beğenen öğrencilerin mutluluğu gözlerinden okunuyor. Yaklaşık 100 öğrencinin giydirildiğini ve ayrıca gıda yardımının da yapıldığını belirten Gemlik Müftüsü Dr. Mehmet Reşat Şavlı, soğuk kış günlerinde öğrencilerin bu kıyafetlerle ısınmasının ve karınlarının doymasının kendileri için en büyük mutluluk olduğunu ifade etti. Yıl boyunca bu yardımların devam ettiğini belirten Şavlı, Gemlik Müftülüğü olarak giyim ve gıda yardımlarıyla ilçedeki gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmanın huzurunu yaşadıklarını ifade etti.

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