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Gemlik otobüslerinde korona virüse karşı ilaçlama

BURSA (İHA) – Bursa’da Gemlik 73 nolu Otobüsler ve Minibüsler Kooperatifi tarafından Bursa ve Gemlik şehir içi servisi yapan araçlar ilaçlandı.

BURSA (İHA) – Bursa'da Gemlik 73 nolu Otobüsler ve Minibüsler Kooperatifi tarafından Bursa ve Gemlik şehir içi servisi yapan araçlar ilaçlandı.


Konuyla ilgili bilgilendirme yapan Kooperatif Başkanı Ersel Dalgın, ''Türkiye'de korona virüs görüldüğüne dair herhangi bir bilgi yok. Buna rağmen, bizler halkımızın sağlığını düşünerek olası risklere karşı ilaçlama çalışmaları başlattık, farklı zamanlarda da bu çalışmalara devam edeceğiz'' dedi.


Servislerin son bulduğu saatlerde ilaçlamanın devam edeceği bildirilirken, olası risklere karşı farklı önlemler alınacağının da altı çizildi.

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