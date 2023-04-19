Gemlik Pülümür'le kardeş şehir oldu

Bursa'nın Gemlik ilçesi ile Tunceli Pülümür kardeş şehir oldu. Kardeş şehir protokolü Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ve Pülümür Belediye Başkanı Müslüm Tosun tarafından imzalandı.

Protokol imza törenine CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Bingöl Yayladere Belediye Başkanı Serdar Akyürek, CHP Gemlik İlçe Başkanı Şükrü Aksu ve Belediye Meclis Üyeleri katıldı.

Pülümür Belediye Başkanı Müslüm Tosun, Gemlik ile Pülümür'ün her şeyden önce gönül bağı olduğunu ifade ederken, “Pülümür'den Gemlik'e çeşitli nedenlerle birçok kez göç yaşandı ve yaşanan bu göçler sebebiyle iki ilçe arasında bir gönül bağı oluştu. Kardeşlik protokolümüzün iki ilçemize de hayırlı olmasını diliyorum. Yapacağımız işbirlikleriyle ilçelerimizi daha ileriye taşıyacağız” dedi.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, “Gemlik ile Pülümür'ün hiç imza atmadan bu birlikteliği sağladığını belirtirken, “Gemlik ile Pülümür'ün yaklaşık yüz yıllık bir mazisi var. Gemlik'e çeşitli sebeplerden dolayı Pülümür'den göç eden ve yıllarca bize ağabeylik, arkadaşlık ve eşlik eden binlerce hemşehrimiz var. Biz iki şehir arasında ortaya çıkan bu kuvvetli bağları bugün resmileştiriyoruz. Pülümür'den ve Türkiye'nin dört bir yanından Gemlik'e gelen kardeşlerimiz ile birlikte nefes alıyor olmaktan ve birlikte yaşam sürmekten çok mutluyuz. Biz kardeş şehrimiz olan Pülümür'ün fiziki anlamda ve kentleşme noktasında kalkınmasına destek veren bir belediye olmak için elimizden geldiği kadar desteğimizi vereceğiz ”şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmalarının ardından iki belediye başkanı tarafından kardeş şehir protokolü imzalandı ve hatıra fotoğrafı çektirildi.