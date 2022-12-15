Gemlik Sahil Güvenlik Hizmet Noktası açıldı

Gemlik'te düzenlenen törenle Sahil Güvenlik Karakolu hizmete girdi.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Sahil Güvenlik Bölge komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu, Jandarma Komutanı Tümgenerel Tekin Aktemur, İl emniyet müdürü Tacettin Arslan ile Gemlik Kaymakamı Hasan Göç, Cumhuriyet Başsavcısı Hilal Bozdağ ve Ticaret ve Sanayi odası başkanı Hasan Hamaloğlu ile diğer davetliler katıldı. İlçe müftü vekili Mehmet Durmuş'un duasının ardından açılış kurdelesi kesildi. Açılışın ardından katılımcılara bina gezdirilerek, yapılacak olan çalışmalarla alakalı bilgiler verildi.