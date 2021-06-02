Gemlik sahilleri yaza hazırlanıyor

Belediye ekipleri tarafından özenle sürdürülen temizlik çalışmalarının son durağı Gemsaz plâjı oldu. Temizlik çalışmalarının yaz boyunca devam edeceğini ifade eden Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, “Bu sene halkımız Gemlik'in güvenli ve temiz plâjlarına gelip rahatça yüzebilirler” dedi.

Gemlik'teki turizm potansiyelinin yıllardan beri geri plâna atıldığını ve bunun Gemlik'in turizm imajına gölge düşürdüğünü ifade eden Sertaslan, “İlçemiz Türkiye'nin her tarafından misafirleri ağırlayan turistik bir merkez, fakat ilçemizin turizm potansiyeli görevde olmadığımız yıllarda hep yerinde sayıyor veya geri gidiyordu. Biz Gemlik'in tekrar turizm merkezi olması için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Bu sezon ile birlikte birçok turizm yatırımını hayata geçireceğiz. Yurttaşlarımız gönül rahatlığıyla Gemlik'e gelip yüzebilirler” ifadelerini kullandı.

Denizde de temizlik devam ediyor

Gemlik Belediyesi ekiplerinin sadece karada değil, denizde de temizliğe devam ettiğini ifade eden Başkan Mehmet Uğur Sertaslan, “Sadece ilçemizi veya körfezimizi değil, bütün Marmara'yı olumsuz etkileyen deniz salyası temizleme çalışmalarımız sürüyor. Temizlik ile 15 gündür sürdürdüğümüz temizlik çalışmalarıyla beraber binlerce ton deniz salyasını deniz yüzeyinden toplayarak katı atık bertaraf tesisine gönderdik” diye konuştu.