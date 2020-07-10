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Gemlik sahillerinde maske ve sosyal mesafe kontrolleri yapıldı

Bursa’nın Gemlik ilçesinde polis ekipleri sahilde maske ve mesafe kontrolü yaptı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde polis ekipleri sahilde maske ve mesafe kontrolü yaptı. Drone ve İHA ile destek verilen uygulamaya motorlu yunus timleri de destek verdi.



Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çevik kuvvet desteği ile Kumla ve Kumsaz sahillerinde maske ve mesafe kontrolü yaptı. Uygulamada vatandaşlar maske ve mesafe konusunda uyarıldı. Akşam saatlerinde başlayan ve gecenin geç saatlerine kadar devam eden uygulamada vatandaşların genel olarak memnun oldukları gözlendi. İlerleyen saatlerde Gemlik merkezinde yunus timlerince vatandaşlar maske takılması ve fiziki mesafeye uyulması konusunda uyarıldı.

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