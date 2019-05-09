Gemlik Spor adası için ortak inceleme

Gemlik Amatör Spor Kulüpleri Birliği, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ile yıkılması planlanan Gemlik Endüstri Meslek Lisesi binasını inceledi.

Yan tarafından Gemlik Atatürk Kapalı Spor Salonu, Şehir Stadyumu, Suni Çim Saha ve spor tesisleri bulunan bölgede, Gemlik Endüstri Meslek Lisesi arazisinin de spor tesisi olması durumunda, komple spor adası olarak görüleceği belirtilirken, Gemlik'te bulunan spor kulüplerinin antrenman ve kamp sorunlarını da aynı bölgede çözülebileceği dile getirildi.

Gemlik Amatör Spor Kulüpleri Birliği Başkanı Kazım Bulut, Gemlik'te kulüp sayısı ve altyapı sayısı göz önüne alındığında mevcut tesisler yeterli gelmiyor. Çocuklarımız geç saatlere kadar antrenman sırası beklemek zorunda kalıyor'' dedi.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ise; ''Gemlik'te profesyonelleşmek gerekiyorsa, önce tesisleşmemiz gerekiyor. Tesisleşmeden yapılan büyüme, temeli olmayan binaya benzer. Halkımızın talebi bizlere de mantıklı geliyor. Bu anlamda girişimlere de başladık. Kurumlar arasında bağlantı kurulduktan sonra, bölgeye önemli bir kompleks kazandırabiliriz. Gemlik'in her anlamda büyümesini istiyorsak, büyümenin önemli unsurlarından biri de gençlere ve geleceğe sahip çıkmaktır. Bunun da olmazsa olmazı, spor ve sanattır. Gemlik'te komple bir spor adası oluşturursak, gençlerimizin enerjilerini atmasını, kötü alışkanlıklarından uzak kalmasını sağlarken, bir yandan sportif anlamda daha başarılı bir Gemlik'e kavuşmuş oluruz. Destek veren herkese teşekkür ederiz'' şeklinde konuştu.