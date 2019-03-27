Gemlik termaliyle de vitrine çıkıyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa'nın denize açılan kapılarından biri olan Gemlik'e kazandırılacak termal turizm tesisinde inşaat hızlandı.

Bursa'nın turizm potansiyelini öne çıkaracak yatırımlara ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi, Gemlik ilçesine de termal turizm tesisi kazandırıyor. Temeli Büyükşehir Belediyesi tarafından atılan ancak kış aylarında çalışmaların yavaşladığı inşaatta havaların düzelmesiyle birlikte inşaat da hızlandı. Yaklaşık 12 milyon TL'ye mal olacak inşaatın yüzde 20'lik bölümü tamamlanırken, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, çalışmaları yerinde inceledi. Beraberindeki Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, Bursa Milletvekili Zafer Işık, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman ve AK Parti Gemlik belediye Başkan Adayı Berkay Bulut ile inşaat alanını gezen Başkan Aktaş, tesisi yıl sonuna kadar açmayı hedeflediklerini söyledi.

500'den fazla şantiye

Gemlik'in gerek denizi, gerek nüfus potansiyeli gerekse de sanayii ile Bursa'nın gelişime açık ilçelerinden biri olduğunu ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptıkları tesisle Gemlik'in fazla öne çıkmayan termal yönünü de gün yüzüne çıkaracaklarını belirtti. Gemlik Termal Turizm Tesisi'nde inşaatın kış süresince biraz durağın geçtiğini ifade eden Başkan Aktaş, “Büyükşehir Belediyemizin, 17 ilçede 500'den fazla şantiyesi var. Ulaşımdan alt yapıya, spordan sosyal tesislere kadar her alanda çalışıyoruz. Bu yoğun tempoda Gemlik'teki inşaatı kışın biraz durağın geçirdik. Şimdi çalışmalara hız verdik ve yılsonuna kadar açılışı yapmayı hedefliyoruz” dedi.

Kış aylarında inşaatın yavaşlamasıyla birilerinin ‘göstermelik temel atıldı' gibi iddiaları gündeme getirdiğini ifâde eden Başkan Aktaş, “5 yıda tek bir çivi bile çakmayanların 500'den fazla şantiyesi olan Büyükşehir Belediyesi ile ilgili bu sözlerini halkımızın takdirine bırakıyorum. Gemlik'te kırsal mahalleler de dâhil neredeyse dokunmadığımız yer yok. Daha bu sabah Umurbey'de asfaltlama çalışması yapıldı ve yol pırıl pırıl hale getirildi. Biz dün de çalışıyorduk, bugün de çalışıyoruz. İnşallah bu tesisimiz de hem Gemlik'in hem de Bursa'nın turizmine değer katacak” dedi.