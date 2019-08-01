Gemlik, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde

Türkiye Basketbol Federasyonu, iki takımın ligden çekilmesinin ardından Gemlik Basketbol Kulübü'nü 1. Lig'e davet etti.

Gemlik Basketbol Kulübü Başkanı Berkay Bulut, "3 yıl içinde kulüp olarak yaptığımız yapılanma sonucunda ilçemizde basketbol kültürü oluştu. Bunun karşılığını almak ve ilçemize olan sözümüzü tutmaktan dolayı mutluyuz. Federasyon Başkanı Hidayet Türkoğlu başta olmak üzere bize güvenen herkese teşekkür ederiz. Hemşerilerimize sesleniyoruz, geçen sezon olduğu gibi takımımızı yalnız bırakmayacağız, takıma sahip çıkacağız. Önceliğimiz 1. Lig'de kalıcılığı sağlamak ve sonrasında da Süper Lig'de mücadele etmek olacaktır" dedi.