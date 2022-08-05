Gemlik Uğur Böcekleri Kreşi'ne yoğun ilgi

75 öğrenci kapasiteli kreş, yeni dönemde ailelerin ilgi odağı oldu. Üçüncü hizmet yılına hazırlanan kreşin kontenjanı şimdiden tamamen doldu. Kayıtların tamamlandığı Uğur Böcekleri Kreşi'nde 5 sınıf açılacak. Kayıt olan 75 miniğe 8 öğretmen eğitim verecek.

Kreş aynı fiyatla devam

Uğur Böcekleri Kreş ve Gündüz Bakımevi'nden öncelikle asgari ücret ve dar gelirli ailelerin yararlanmalarını hedeflediklerini söyleyen Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, “Kreşimiz, açılmasından bu yana aileler tarafından yoğun ilgi görüyor. Burada, 3-6 yaş arası çocuklarımıza el becerilerini, sorumluluk ve güven duygularını güçlendirecek eğitimler veriyoruz. Çocuklarımız, 15-20 kişilik sınıflarda, tecrübeli öğretmenlerimiz eşliğinde yüzme, masal terapisi, satranç, müzik ve halk oyunları dersleri alıyorlar. Ayrıca kum havuzu, açık ve kapalı oyun alanlarında keyifli vakit geçiriyorlar” dedi.

“Öğretmenlerimiz, sağlık ve güvenlik konusunda son derece hassaslar. Ailelerimiz, çocuklarını güvenle öğretmenlerimize emanet edebilirler” diyen Başkan Sertaslan kreş ücretlerine de değinerek “Ekonomik şartların aileleri zorladığı bu dönemde kreş fiyatlarımızı arttırmadık. Ailelerimizin içleri rahat olsun. Geçen yıl ki fiyatlarımız geçerli olacaktır.” şeklinde konuştu.