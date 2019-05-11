Gemlik zabıtasından dilenci operasyonu

Bursa Gemlik'te Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından halkın dini duygularını istismar eden bir grup dilenciye operasyon gerçekleştirdi. Gemlik Zabıta Müdürlüğü'nce ilçe Merkezinde ve Kapalı Pazar yerinde yapılan denetim ve kontroller neticesinde Yalova ilinden geldiği tespit edilen bir grup Yerli ve Yabancı dilenci fark edildi. Ramazan ayı münasebetiyle halkın dini duygularını istismar ederek yanlarında bulunan küçük yaşta çocukları kullanarak dilencilik yapan şahıslar zabıta ekipleri ve polis tarafından müdahale edildi. Dilenciler ilçe terminaline götürülerek evlerine gönderildi.

Gemlik Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olması, dilencilere para vermemesi ve gördükleri vakit Belediye Zabıta Müdürlüğümüze, 155 Polis merkezine bildirilmesi gerekmektedir. Dilencilerde para tespit edilmesi durumunda Hem Zabıta hem de polis tarafından 5326 Sayılı Kabahatler kanunu gereğince para cezası uygulanmaktadır" denildi.