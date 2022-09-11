Gemlik Zeytini Festivali coşkuyla devam ediyor

Festivalin ikinci gününde binlerce kişi önce şef Danillo Zanna ile buluşurken, gece ise Volkan Konak'ın eserleri ile noktaladı. Gazeteciler Yavuz Oğhan ve Akif Beki ise okurlarıyla buluştu. Sadece oyunlar ve söyleşiler değil yarışmalar da festivalde büyük ilgi gördü. Zanna, zeytinyağlı yemeklerle ilgili lezzetli bir atölye gerçekleştirdi. Şef Danillo'nun atölyesinin ardından Gemlikliler arasında Ödüllü Zeytinli Tatlar yarışması yapıldı.

Yarışmalarla başlayan coşku Volkan Konak'ın sahneye çıkması ile zirveye ulaştı. Binlerce kişi Konak'ı dinlemek için saatler öncesinden İskele Meydanı'na akın etti. 7'den 70'e her yaştan vatandaş, Volkan Konak'ın söylediği şarkılar Gemlik'te adeta Karadeniz havası estirdi.

Beki ve Oğhan ise, “Kişi Başına Düşen Zeytin” başlığında yaptıkları söyleşide memleket meselelerine değindi.

Festivalde çocuklar da unutulmadı. Etkinliklerin 2. günü Zeytin Dalı Meydanı'nda çocuk tiyatrosu ile kapılarını açtı. Çocuklara zeytinin anavatanı Gemlik'te zeytinin hikâyesi anlatıldı. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği oyunda zeytinin önemine bir de çocukların bakış açısıyla dikkat çekildi.

Festival, son günü olan 11 Eylül'de saat 14'de Didem Zeybek ile Zumba etkinliği ile kapılarını açacak.