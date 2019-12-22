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Gemlik'de orman yang?n?

Bursa’da sabah meydana gelen orman yang?n?n?n ard?ndan Gemlik’te de yang?n ??kt?.

Bursa'da sabah meydana gelen orman yang?n?n?n ard?ndan Gemlik'te de yang?n ??kt?. Yang?n kontrol alt?na al?n?rken, ekiplerin m?dahalesi devam ediyor.


Edinilen bilgiye g?re, Gemlik il?esi Kurtul Mahallesi Do?antepe mevkiinde ormanl?k alanda yang?n ??kt?. Dumanlar? g?ren vatanda?lar?n ihbar? ?zerine olay yerine ?ok say?da itfaiye arac? sevk edildi. K?sa s?rede olay yerine gelen ekipler yang?na m?dahale ederken, yakla??k 30 dakikal?k ?al??man?n ard?ndan yang?n kontrol alt?na al?nd?. ?iddetli lodos nedeniyle m?dahalede zorluk ?eken ekipler, so?utma ?al??malar?na devam ediyor.

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