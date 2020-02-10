İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gemlik'e acil servis müjdesi

Bursa’nın Gemlik ilçesinde halkın büyük isteği olan acil servis meselesi çözüldü.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde halkın büyük isteği olan acil servis meselesi çözüldü.


Konuyla alakalı bilgi veren AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, yeni Devlet Hastanesinin hizmete girmesi ile birlikte vatandaşlardan gelen talepleri dikkate aldıklarını ve çözümü konusunda çeşitli girişimlerde bulunduklarını söyledi. Işık, "Merkezde herkesin rahatlıkla hizmet alabileceği bir mevkide olan Özel Atakent Hastanesi ile bir anlaşma sağlandı. Vatandaşa ücretsiz olarak verilen acil hizmetlerimizi bu hastanede de başlatmış oluyoruz. Bu şekilde isteyen vatandaşlarımız Devlet Hastanesinin haricinde özel hastanede de de acil sağlık hizmeti alabilecekler" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.