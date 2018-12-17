Gemlik'e kız öğrenci yurdu

Gemlik Belediyesi'nin İlim Yayma Cemiyeti ile birlikte yaptırdığı hayırsever vatandaşların da destekleriyle ilçeye kazandırılan 80 kişilik Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu törenle hizmete açıldı.

Yurdun açılış törenine Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Kuş'un yanı sıra belediye meclis üyeleri, muhtarlar, STK ve dernek temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı. İlim Yayma Cemiyeti Gemlik Şube Başkanı Necdet Yılmaz, “kötülükleri bitirmek mümkün değildir ama iyilikleri çoğaltabiliriz” anlayışıyla Türkiye'nin her tarafında 70 yıldır iyilikleri artırmaya çalıştıklarını söyledi. Yılmaz, “Kötülük dünya hayatı boyunca var olacaktır ama bize düşen iyilikleri artırabilmektir. Bizler vatanına, milletine faydalı, millî ve mânevî değerlerine bağlı nesiller yetiştiriyoruz ”dedi.

Gemlik'e, okullarından, spor tesislerine, aile sağlık merkezlerinden, sosyal tesislere kadar yapmış olduğu hizmetlerden ötürü de Belediye Başkanı Refik Yılmaz'a teşekkür eden Necdet Yılmaz, binanın yapımında katkı sağlayan hayırseverlere de teşekkürlerini iletti. 1970'li yıllarda Kur'an kursu yapılmak üzere arsayı veren Bahattin Çavdar'a da Allah'tan rahmet dileyen Yılmaz, Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu'nun Gemlik'e hayırlı olmasını diledi.

Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz da, “İlim Yayma Vakfı, Ensar Vakfı, Birlik Vakfı, Milli Türk Talebe Birliği gibi millî ve yerli vakıflarımızda, millete ve memlekete faydalı olacağı için üşemesin diye üstü örtülen insanlar, gün geldi 15 Temmuz sürecinde bu ülkeyi işgâlden kurtardılar. Bu milletin kaynaklarını yine bu milletin evlatlarına harcıyoruz” diye konuştu.

2018 yılının her haftasında ya bir temel atma ya da bir açılış yaptıklarını hatırlatan Refik Yılmaz, gelecek hafta da Cemil Meriç Kültür Merkezi'nin açılışını yapacaklarını müjdeledi. Gemlik'te müstakil üniversite için de adım adım alt yapının oluşturulduğuna vurgu yapan Yılmaz, “Kur'an kurslarıyla, okullarıyla, camileriyle, sağlık ocaklarıyla, spor salonlarıyla bu millet hak ettiği hizmetlere kavuşuyor” dedi.

Konuşmaların ardından Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu hizmete girdi.