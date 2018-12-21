Gemlik'e modern kültür merkezi

Gemlik'te Cemil Meriç Kültür Merkezi törenle hizmete açıldı. İlçe merkezinde bulunan kültür merkezi 650 koltuk kapasitesine sahip. 900 metrekare alana sahip olan kültür merkezi, 2 kulis ve 70 metrekarelik sahneden oluşuyor. 25 kişilik enstrüman ile müzik gösterileri yapılacak kültür merkezi, ilçenin kapalı en büyük konferans salonu olma özelliğini taşıyor. Selçuklu mimarî motiflerinin yer aldığı kültür merkezi yaklaşık 2.2 milyona mâl oldu. Tiyatro, konferans, seminer, müzik faaliyetleri gibi çok yönlü kullanılacak olan kültür merkezi her kesime hitâp edecek.

Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, “Kültür merkezimiz 650 kişilik. Burada tiyatro, konferanslar, seminerler, müzik faaliyetleri, açık toplantılar gibi çok yönlü kullanılacak. Her türlü derneğe, siyasî partiye, kuruluşa, kişilere açık. Özellikle gençlerimiz müzik ve tiyatro faaliyetleri yapsın. Daha önceki kültür merkezimize otobüsle gidilmek zorunda kalınıyordu. Burası yürüme mesâfesinde. Herkesin rahatça kullanacağı bir alan” dedi.

Gemlik'te tiyatro, müzik ve konferans salonu eksikliğinin olduğunu ifade eden Yılmaz, “Daha önce burada düğün salonu vardı. Onun yerine son derece konforlu bir kültür merkezi hâline geldi. Güzel hizmeti Gemlik halkına vermekten mutluyuz. Bu tasarımı kendi mimarlarımız gerçekleştirdi. Kısa süre içerisinde yapıphizmete sunduk” diye konuştu.

Kültür merkezinin açılışına Gemlik Kaymakamı Gürbüz Karakuş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ahmet Yıldız, Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılışın ardından Hatipoğlu "Gönül Sohbetleri" isimli program yaptı.