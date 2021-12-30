Gemlik'e TOBB'dan okul müjdesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Bursa'nın Gemlik ilçesine 12 derslikli okul yaptıracak.

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Paşa Ağdemir, TOBB'un ülke genelinde eğitime destek projeleri içerisinde yer alan okul yapımında, il merkezlerinin ardından sıranın ilçelere geldiğini ve ilk okul yapılacak olan ilçeler arasında Gemlik'in de yer aldığını açıkladı. Ağdemir, "Eğitime yatırımı geleceğe yapılan en büyük yatırım olarak gören Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, eğitime yapılan yatırımda insanı kazanırsınız, şehri kazanırsınız, ülkeyi kazanırsınız düstûruyla hareket ediyor. Daha önce ilçemize gelen Rifat Hisarcıklıoğlu'nun bu konuda bir sözü verdi. İl merkezlerinin bitmesinin ardından sıra ilçelere geldi. Gemlik'imize de 12 derslikli bir okul yapılması konusunda mutabık kalındı" dedi.