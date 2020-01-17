Gemlik'e yatırım yağmuru devam ediyor

AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, Gemlik'i sınav üssü yapma konusunda müjdeyi verdi.

Işık, "E-sınav merkezini Gemlik'e kazandırma konusunda çalışmalarımız sürüyordu ve bu çalışmaların neticesi olarak bakanlığımız ve ölçme değerlendirme genel müdürlüğümüz gerekli talimatları verdi. Bu sınav merkezi için önümüzdeki günlerde altyapı çalışmalarına başlıyoruz" dedi.

Gemlik'e Türkçe 4B Beceri Sınav Merkezi

Işık açıklamasında, "Ayrıca daha önce dokuz ilde pilot uygulama olarak faaliyet gösteren Türkçe 4B beceri sınavı merkezi konusunda ölçme değerlendirme genel müdürümüzle yaptığımız görüşmeler sonucu olarak Gemlik'de pilot uygulama olarak Türkçe 4B beceri sınavı merkezinin kurulacağı sözünü aldık" ifadelerini kullandı.

Işık, Ölçme ve Değerlendirme Genel Müdürü Dr. Sadri Şensoy ile yaptığı görüşmenin ardından, "Gemlik'e kazandıracağımız e-sınav merkezi ile birlikte daha önce yazılı olarak yapılan ustalık kalfalık çıraklık gibi mesleki yeterlilik sınavlarının da bu sınav merkezi ile birlikte elektronik ortamda yapılması sağlanmış olacak.

Bir sanayi kenti olan Bursa ve Gemlik bundan sonraki süreçte sınav merkezi olarak da anılacak. Gemlik'e kazandıracağımız bu elektronik sınav merkezlerinden bir çok ilçemizde yararlanabilecek" dedi.