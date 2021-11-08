Gemlik'i en iyi anlatan fotoğraflar ödüllendirildi

Fotoğraf Maratonu'nda derece alan fotoğraflar ödüllerine kavuştu.

Gemlik Belediyesi Cemil Meriç Kültür Merkezi Fuaye Alanı'nda gerçekleşen törende ödülleri Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Av. Mert Dimili takdim etti. Ayrıca derece alan ve sergilenmeye değer görülen fotoğraflar, Bursa Senfoni Orkestrası sanatçılarının klarnet, keman ve çello ile yorumladıkları parçalar eşliğinde fotoğraf severlerin beğenisine sunuldu.

Yarışmaya Bursa ve İstanbul başta olmak üzere 19 farklı ilden 149 fotoğraf sanatçısı, 588 fotoğraf ile katıldı. Yarışma sonucu Asiye Teyzenin “Balkabakları” fotoğrafı Esengül Alıcı üçüncü, “Liman” fotoğrafıyla Gülin Yiğiter ikinci, “Gün Batarken” adlı fotoğrafıyla Hasan Uçar Birinci olurken, “Güne Saygıyla Başlama” fotoğrafıyla Şevki Karaca ve “Kurşunlu Marina” fotoğrafıyla İsmail Hakkı Yalçın mansiyon dereceleri aldı. 38 fotoğraf da sergilenmeye lâyık görüldü.

Dereceye giren fotoğrafçılara ödüllerini veren Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Av. Mert Dimili, Gemlik'in binlerce yıllık kadim tarihi ile sosyal, kültürel ve toplumsal pek çok unsuru barındırdığını söyledi. Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan'ın da ilçe hafızasına katkısından dolayı yarışmayı önemsediğini ve bütün fotoğrafçıları tebrik ettiğini belirten Dimili, bu faaliyetlerin devam edeceğini dile getirdi.