Gemlik'in bütün sokakları pırıl pırıl

Bursa'nın Gemlik ilçesinde sokaklar belediye ekiplerince düzenli olarak yıkanıyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Gemlik'in çeşitli mahallelerindeki sokakları düzenli olarak yıkayarak çevrede toz, toprak ve insan sağlığına zararlı kalıntıların oluşmasını engelleyerek çevre ve hava kirliliğinin önüne geçiyor. Gemlik Belediyesi, ilçemizde çevre temizliğine yönelik çalışmalara aralıksız devam ediyor. bilhassa cadde aralarında kalan sokaklarının periyodik temizliği yapılarak Gemliklilere daha temiz ve düzenli bir çevrede yaşama imkânı sağlanıyor.

Devam eden temizlik çalışmaları ile ilgili konuşan Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, ilçemizin çehresini değiştirecek peyzaj çalışmaları, park ve bahçe düzenlemelerinin yanı sıra temizlik faaliyetlerinin de aralıksız devam edeceğini söyledi.

Sertaslan, “Gemlik Belediyesi olarak son dönemde gerçekleştirdiğimiz sosyal ve kültürel faaliyetler ile hemşehrilerimizden takdirini kazanırken, ilçemizin düzen ve temizliğine ilişkin çalışmalarımız da aralıksız devam ediyor. Merkezden uzak köylerimizde yol, park ve bahçe çalışmalarımızın yanı sıra merkez mahallelerimizde de temizlik faaliyetlerine ağırlık verdik. Yaz aylarında biriken toz, toprak ve evsel atıkların olumsuz durumlara neden olmaması için temizlik ekiplerimiz çalışmalarına hızla devam ediyor” dedi.