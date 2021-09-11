Gemlik'in düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı

Gemlik'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılı, düzenlenen törenle kutlandı. Atatürk Anıtı önünde gerçekleşen resmi törene Gemlik Kaymakamı Hasan Göç, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Garnizon Komutanı Vekili Veteriner Albay Murat Dülgar, gaziler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Törende konuşan Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, “Ne mutlu bize, 17 kez kurulabilme kudretine sahip bir milletiz” dedi. Başkan Sertaslan sözlerini şöyle sürdürdü: “Ama asla unutmayın, 16 kez yıkmışlar bizi. İbret almalıyız. Bir kez daha aynı hataya düşmeyelim diye kutluyoruz bu günleri. Ne büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün onun huzuruna varmamıza ihtiyacı var ne de bu güne kadar bayrağımızın dalgalanması için canını veren şehitlerimizin saygı duruşuna ihtiyaçları yok. Hatırlayalım diye bu günler var. 16 kez yıkıldık, hepsinin bir ortak gerekçesi var. Ne zaman birbirimizden ayrı düştük, o zaman yok olduk. Yumruk gibi tek yürek olduk, küllerimizden yeniden doğduk. 11 Eylül'ü de böyle görmek lazım. Deli Halit Paşa, bir daha kalkıp gelmesin Şahinyurdu üzerinden, kurtarılmaya muhtaç bir Gemlik'e. Böyle değerlendirmek lazım. Allah bu millete bir daha savaş yaşatmasın. Bir daha kurtuluş günü yaşatmasın. Böyle dua edelim. Bu mantıkla birbirinize sarılın çocuklar.”

Törenin ardından Gemlik'in kurtuluşunda şehit olan Yüzbaşı Cemal, Er Mehmet Ali ve İmam Mehmet Efendi'nin kabirleri ziyaret edildi. Şehitlerin ruhuna dua okuyan Başkan Sertaslan ve beraberindekiler, kabirlere karanfil bıraktılar.