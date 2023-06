Gemlikli Beyzanur milli takımda

Bursa Atıcılar Olimpik Atletizm pistinde 10-11 Haziran tarihlerinde yapılan U-20 Türkiye Şampiyonası'nda derece yapan Beyzanur Topçu, 100 metre engel, yüksek atlama, gülle atma, 200 metre uzun branşında topladığı 4 bin 5 puanla Türkiye ikincisi oldu. Beyzanur, aldığı bu dereceyle 15 - 16 Temmuz tarihleri arasında Denizli'de düzenlenecek olan Balkan Şampiyonasına katılacak ve hem Bursa'yı hem de Türk Milli Takımını temsil edecek.

Gemlik Belediyespor'un katıldığı her kupadan madalya ile döndüğünü ve her geçen gün başarılarına başarı eklediğini ifade eden Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, “Gemlik'te her alanda olduğu gibi atletizm alanında da başarılı sporcular yetiştiriyoruz. Bir gurur daha yaşıyoruz. Katıldığı her müsabakada sıralamaya giren Beyzanur Topçu milli takıma girmeye hak kazandı. Sporcumuza, onun yetişmesinde emeği geçen antrenörümüz Burhan Gümüş'e ve Belediyespor Başkanı Durmuş Uslu'ya teşekkür ederim. Biz Gemlik Belediyesi olarak spora ve sporcuya destek vermeyi aralıksız sürdürecek ve Gemlik'ten Milli sporcular yetiştirmeye devam edeceğiz” dedi.