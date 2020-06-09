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Gemlikli genç girişimcilerden pedallı dezenfektan

Gemlikli iş insanları Yavuz Karasöğüt ve İbrahim Sertkaya isimli gençler pedallı dezenfektan standı üretimi yaptılar.


Genç girişimciler, "Ülke ve dünya olarak korona virüs salgını karşısında ciddi tedbirler alınıyor. Bu tedbirler kapsamında yerli ve milli üretim olan malzemeler de ön plana çıkıyor. Bizlerde proje ortaklarımızla birlikte halkımızın ve firmaların ihtiyacı olan çok sayıda yerli üretim gerçekleştiriyoruz. Bu ürünler içerisinde korona virüs salgını döneminde ihtiyaç duyulan pedallı dezenfektan standını projelendirerek yerli ve milli imkanlarla üretimini gerçekleştirdik" dediler.

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