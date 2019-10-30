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Gemlikli kadınlar harekete geçti

Bursa’nın Gemlik ilçesinde kadınların katıldığı “Meme Kanserine Karşı Harekete Geçelim” faaliyeti renkli görüntülere sahne oldu.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde kadınların katıldığı “Meme Kanserine Karşı Harekete Geçelim” faaliyeti renkli görüntülere sahne oldu.


Gemlik Belediyesi ve Kent Konseyi, meme kanserine karşı kadınları bilgilendirmek için Kadın Meclisi'nin öncülüğünde “zumba” yapıldı. Kadınlar stres atarken, Dr. Şadiye Çevik tarafından hastalık hakkında bilgilendirildiler. Demokrasi Meydanı'nda gerçekleşen programa katılan kadınlar pembe kıyafetler ile zumbaya eşlik ederken bisikletlerine de pembe balonlar bağladı.


Kadın Meclisi Başkanı Mürüvvet Günay, hastalığın kadınlar kadar erkekleri de etkilediğine dikkat çekerek, erken teşhisin öneminden bahsetti.

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