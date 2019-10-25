Gemlikli Karateci dünya 3'ncüsü oldu

Gemlikli sporcu dünya 3'ncüsü oldu

Gemlikli sporcu Kadir Furkan Genç, Şili'nin Santiago Şehrinde tatamide Brezilya, Bosna ve Fransız sporcuları yenerek Dünya 3.oldu.

Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Dünya Karate Şampiyonası'na katılan ve 70 kiloda tatamiye çıkan Kadir Furkan Genç , Brezilya, Bosna ve Fransız sporcuları yenerek 3.lük minderine çıktı.

Kadir Furkan Genç, Karatede Gemlik'te önde gelen sporcular arasında yer alıyor.