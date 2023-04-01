Gemlikliler sokak iftarında buluştu

Geçtiğimiz günlerde Doktor Ziya Kaya mahallesinde kurduğu iftar sofrasını, dün akşamda Yeni Mahalle'de kurdu. Vatandaşlarla iftar sofrasında buluşan Başkan Sertaslan, “Her gün softalarımızı yüzlerce hemşehrimizle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Yapılan iftar programı öncesinde çocuklar Karagöz ve Hacivat gösterisiyle eğlenceli dakikalar yaşarken, okunan ezanın ardından yüzlerce Gemlikli orucunu açtı. Gemlik Belediyesi'nin Yeni Mahalle'de düzenlediği sokak iftarlarına Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, CHP Gemlik İlçe Başkanı Şükrü Aksu, Demokrat Parti Gemlik İlçe Başkanı Gülsen Canlı, Gelecek Partisi İlçe Başkanı Cihan Palabıyık da katıldı.

“Sadece ramazan ayında değil yıl boyunca vatandaşımızın yanındayız”

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan iftar yemeğinde yaptığı konuşmada, “Birlik ve beraberliğin sembolü olan Ramazan ayında sofralarımızı her gün yüzlerce hemşehrimizle paylaşıyoruz. Gemlik Belediyesi olarak sadece ramazan ayında değil, yılın 365 günü ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza halk marketimiz aracılığıyla yardımlarımızı ulaştırıyoruz. Şu anda marketimizden bin ihtiyaç sahibi vatandaşımız bir elin verdiğini, diğer el görmeyecek şekilde her ay kartına yüklenen bakiye miktarınca alışverişlerini yapıyor. Bu yıl hem deprem bölgesinden gelen vatandaşlarımıza, hem de ilçemizdeki ihtiyaç sahibi diğer vatandaşlarımıza 3 bin 500 alışveriş kartı dağıtımı gerçekleştirdik” dedi.