Gemlik'te 1,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Bursa'nın Gemlik ilçesinde polisin bir otomobilde yaptığı aramada 1,5 kilo metamfetamin ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, Gemlik ilçesi Doktor Ziya Kaya Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri 16 SLD 54 plakalı otomobili şüphelenerek durdurdu. Yapılan aramada 1,5 kilo metamfetamin adlı uyuşturucu madde, ruhsatsız silah ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin 500 TL ele geçirildi. Araçta bulunan Cengiz G. ve Erdem C. gözaltına alınarak Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilirken, ele geçirilen maddelere de el koyuldu. Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.