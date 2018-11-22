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Gemlik'te 2. etap sosyal konutlar için başvurular tamamlandı

Bursa’nın Gemlik Belediyesi tarafından dar gelirli ailelerin ev sahibi olması için Cihatlı Mahallesi’nde yaptırılan sosyal konutların 2.

Bursa'nın Gemlik Belediyesi tarafından dar gelirli ailelerin ev sahibi olması için Cihatlı Mahallesi'nde yaptırılan sosyal konutların 2. etabı için müracaatlar tamamlandı.


Türkiye'nin en prestijli projeleri arasında gösterilen, 7 etap ve bin 400 konuttan oluşan Cihatlı Mahallesi toplu konut projesinin 2. etabında yer alan 2+1 130 dairelik sosyal konutların kuralarının önümüzdeki günlerde çekileceği bildirildi. Çekilen kuralar sonucunda aranan şartları taşıyan vatandaşlar, projedeki 115-135 bin TL arasında değişen 2+1 dairelere yüzde 25 peşinatla, aylık 950 TL'den başlayan taksitlerle sahip olacak.


Kuraları vatandaşları bekletmeden kısa süre içinde çekeceklerini açıklayan Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, 1400 konutlu toplu konut projesi ile 7 bin kişilik yeni ve modern bir mahalle oluşturacaklarına vurgu yaptı. Refik yılmaz, proje çerçevesinde okul, sağlık ocağı, cami, spor kompleksi, çocuk parkları gibi sosyal donatı alanlarının da Gemlik Belediyesi tarafından yapılacağına dikkat çekti.

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