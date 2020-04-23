Gemlik'te 23 Nisan coşkusu

BURSA (İHA) – Bursa'nın Gemlik Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu Gemliklilerin ayağına getirdi.

Gemlik Belediyesi, 22 Nisan akşamı internet üzerinden yayınlar başlatırken bayram için hazırlanan iki otobüs bando ve kostümlü kahramanlar eşliğinde ilçe sokaklarında gezerek Gemlikli çocuklara keyifli anlar yaşattı. Gemlik Belediyesi'nin bir süredir sosyal medya hesapları üzerinden, takipçilerinden istediği bayram konulu fotoğraf ve video yayınları ile bayram kutlamaları başladı. 22 Nisan akşamı yayınlanan yarım saati aşkın videoda Gemlikli çocuklar en güzel bayram mesajlarını verirken ertesi gün ise Gemlikli çocukların yine bayram temalı fotoğraflarından oluşan video yayınlandı. Öğle saatlerinde belediye hoparlöründen marşlar ve nostaljik parçalar çalınmaya başlandı. Özel olarak hazırlanan üzeri açık iki otobüs ise belediye önünde bando ve kostümlü kahramanlar ile beş saat boyunca Gemlik sokaklarında turladı. Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan da otobüslerin birinde yer alarak Gemliklileri selamladı.

“Bayramı evlerinize getirdik siz sağlıkla evde kalın diye bayramı sizlere getirdik” diyen Başkan Sertaslan, “Geçtiğimiz bir yılda 23 Nisan'ımızı da 19 Mayıs'ımızı da 29 Ekim'imizi de coşkuyla kutlamıştık. Fakat bu yıl hepimizin sağlığını ilgilendiren bu salgın nedeniyle etkinliklerimizi farklı şekilde gerçekleştirdik. Otobüslerimiz Gemlik sokaklarında gezerken pencerelerini, balkonlarını süslemiş çocukların bizlere sevinçle el salladıklarını, bütün hemşerilerimizin bizlere coşku ve mutlulukla eşlik ettiklerini gördük. Çocuklarımızın gözlerindeki mutluluk her şeye değer” dedi.

Gemlik Belediyesi, 13 tane Nisan doğumlu 28 çocuğa da pasta ve hediyeler gönderdi. Belediye ekiplerinin ulaştırdığı doğum günü hediyelerini çocuklar mutlulukla karşılarken, Başkan Sertaslan da görüntülü konuşma ile çocuklara mutlu yıllar diledi.

Gemlik'te 23 Nisan kutlamaları, saat 21.00'de belediye hoparlörlerinden çalınan İstiklal Marşı ve Gemliklilerin balkonlardan hep bir ağızdan “Bir Başkadır Benim Memleketim” ve “Hoş Gelişler ola Mustafa Kemal Paşa” parçalarına eşlik etmeleri ile sona erdi.