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Gemlik'te 5 katlı binada panik

Bursa’nın Gemlik ilçesinde 5 katlı bina mühendislik hatası sebebiyle çökme tehlikesiyle karşı karşıya.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 5 katlı bina mühendislik hatası sebebiyle çökme tehlikesiyle karşı karşıya.


Çevre yolunda eski hastanenin karşısında bulunan yeni apartman, temeldeki kayma sebebiyle tahliye ediliyor. İnşaatı uzun süre devam eden, ardından iç dekorasyonuna kadar tamamlanan 5 katlı daire + zemin ve ticari alanı bulunan binanın boşaltılması için karar verildi. Çok sayıda vatandaş mağdur oldu. Temelin sağlam zemine oturmaması üzerinde duruluyor. Binada statik ve mühendislik hataları da olabileceği üzerinde durulurken, boşaltılan binanın denetimi ile alakalı soru işaretleri akla geliyor. Binanın temelinin kayması ve üst bölümünde kayma emârelerinin bulunmasından dolayı, temel atılmadan evvel zemin iyileştirmesinin yapılmadığı iddia ediliyor. Binada bulunan vatandaşların tamamına tahliye için tebligat gittiği öğrenildi.

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