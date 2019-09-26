Gemlik'te afete hazırlık planı tamamlanıyor

Bir süre önce Gemlik Belediyesi'nin sivil toplum kuruluşları ile görüşmesi sonucu ilk adımlar atılan Gemlik Afet Müdahale Planı'nda önemli aşamalar kaydedildi. Olası bir afet durumunda Gemlik'te ihtiyaç duyulacak toplanma yerlerini güncelleyen çalışma ekibi, bu merkezlerde sağlanacak ilk yardım, temel ihtiyaç ve diğer hizmetlerin de planlanması için gerekli hazırlıkları gerçekleştirmeye başladı.

AFAD ile ortak çalışma

Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk, Bursa Mahalli Afet Gönüllüleri Derneği Başkanı Yusuf Yumru ve yönetim kurulu üyeleri, Mimarlar Odası Gemlik Temsilcisi Betül Arı ve İnşaat Mühendisleri Odası Gemlik Temsilcisi Bekir Şahingöz ile belediye meclis üyelerinden oluşan heyet, Afet Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Bursa İl Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Burada Müdür Yalçın Mumcu ile görüşen Gemlik heyeti güncellenen verileri AFAD ile paylaştı. Toplantıda acil durumda yapılacaklar konusunda belediye personelinin bilgilendirilmesi, bunun için yapılabilecek kurum içi eğitimler ile konuyla ilgili Gemliklilere yönelik düzenlenecek eğitim ve toplantılar da konuşuldu.

Başkan Serintürk: “Afet riskini en aza indireceğiz”

Gemlik ile ilgili gerçekleşecek çalışmalarda AFAD ile işbirliğinin önemine vurgu yapan Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk, toplanma alanlarında yapılaşma meydana geldiğini söyleyerek yeni alanlar belirlenmeye başladığını söyledi. Başkan Serintürk şöyle konuştu: “Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da meydana gelen deprem çevremizde panik oluşturdu. Büyük bir afetle karşılaşmadan can ve mal kaybının önüne geçmek için gerekli adımları atmaya başladık. Yerinde Kentsel Dönüşüm ve depreme dayanıklı yapılaşmanın yanı sıra acil durumlarda ihtiyaç duyulan hizmetleri de düzenliyoruz. Bu konuda AFAD ile görüş alışverişinde bulunduk. Gemlik Belediyesi, sivil toplum kuruluşlarımız ve gönüllü vatandaşlarımız ile afet riskini en aza indireceğiz.