Gemlik'te analiz laboratuvarı hizmete hazır

Gemlik Belediyesi tarafından ilçenin Umurbey mahallesine kurulan yaprak, toprak ve su analizi laboratuvarı çiftçiye hizmet etmeye hazır olduğunun müjdesini Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Gemlik Belediyesi'nin tarım iştiraki olan Gemtar A.Ş'nin iftar yemeğinde, “Kırsal Kalkınma Ofisi binamızda konuşlandıracağımızı söylediğimiz laboratuvarımızın yetki belgesini aldık” sözleriyle verdi.

Gemlik Belediyesi'nin dar gelirli yurttaşların hem ucuz hem de kaliteli gıdaya ulaşması ve ilçe çiftçisine destek olmak amacıyla kurduğu GEMTAR A.Ş iftar yemeği düzenledi. İftara; Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, oda - borsa başkanları, muhtarlar, belediye meclis üyeleri ve akademik çevrelerde katıldı.

Demiröz, “Her türlü desteği başkanımızdan alarak yola devam ediyoruz.”

Gemlik Tarım A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Demiröz, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan'a teşekkür ederek başladığı konuşmasında, “Her türlü desteği başkanımızdan alarak yola devam ediyoruz. Beş adet büfemizle ve Umurbey'deki laboratuvarımızda hizmetlerimizi sizlere sunmak istiyoruz. Nice ramazanlarda tekrar buluşmak dileğiyle” dedi.

Başkan Sertaslan, “Hedefimize adım adım yaklaşıyoruz”

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan Gemlik'in tarihi, ticareti ve turizm potansiyelini anlatarak başladığı konuşmasında, “Gemlik çok kuvvetli ve güçlü bir tarım kenti ve binlerce parsel zeytin arazisine sahiptir. Biz Gemtar ve zeytin üzerinden bir proje ortaya koyduğumuzda Gemlik'te yaşayan 60 bin vatandaşımız bu projeden faydalanabiliyor. Tarım politikaları açısından sorun yaşadığımız bir dönemden geçiyoruz, umarım toparlanacağız. Köylünün ve çiftçinin birinci dereceden geçim kaynağı olan zeytinlikler veraset kanunu sebebiyle bölünüyor ve bir evin geçim kaynağı olmaktan uzaklaşıyor. Merkeze yakınlığı ve başka geçim kaynakları ortaya çıkması sebebiyle vatandaşlarımız köylerini terk ediyor. Dedesini doyurmuş, babasını doyurmuş arazi onu doyurmadığı için ilçemiz genelindeki arazilerin yarısı artık bakılmıyor. Birçok köyümüzde seçimlerde iki sandık bile kuramıyoruz. Hep birlikte bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Zeytini bir kez daha gelir getiren, köylünün zeytin zamanı plan yapabildiği günleri yaşayabildiğimiz, esnafın zeytin zamanı gelse de alışveriş yapsa köylümüz diye beklediği günleri geri getirebilmek adına ne yapabilirin cevaplarını arıyoruz. Bir gün, bakılmayan 1 milyon 250 bin zeytin ağacına bakan, üreten ve bu sayede bakılan arazileri maliyetler konusunda rahatlatan bir belediye ve kırsalda yaşayan kadın ve gencin istihdamını sağlayacak bir durum ortaya çıkartacağız” dedi.

Başkan Sertaslan, “Laboratuvarımızın yetki belgesini aldık ”

Bugün herkes için yapabileceğimiz bir şeyler var. Büyük bir memnuniyetle söylüyorum. Müjdeyi vermek istiyorum. Umurbey'de kırsal kalkınma ofisi adı ile açtığımız binamızda konuşlandıracağımızı söylediğimiz laboratuvarımızın yetki belgesini aldık, dün çalışma belgesini de imzaladım. Bundan sonra yurttaşımızın toprak, yaprak ve su analizlerini yapabildiğimiz bir duruma geldik. Toprak analizi yapılabilen bir ortamda, zirai mücadele yapma yeteneğini ve şansını verirsek çiftçimizin çok daha yüksek rekoltelerle ve düşük maliyetlerle ürün toplama ihtimali var. Gemtar adı altında Gemlik Belediyesi'nin tarıma verdiği destek bir adımdır ama son adım değildir. Laboratuvarımız artık yetkilendirilmiş ve ruhsatlandırılmış bir yerdir. Tarım Bakanlığının belirlediği tarifeler üzerinden ve sembolik bedellerle analiz yapabilir duruma geldik” diyerek sözlerini tamamladı.

Başkan Sertaslan'ın konuşmalarının ardından Gemtar A.Ş'nin Ziraat Mühendisi Elif Tatar toprak analizi hakkında bilgilendirme yaparken, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy, Gemlik'in toprak haritasını ve mineral ölçümlerini konuklara aktardı.