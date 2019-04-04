Gemlik'te başkansız devir teslim

Gemlik Belediyesi'ndeki devir teslim törenine eski Başkan Refik Yılmaz katılmadı. Başkanlık mührünü Yazı İşleri Müdürü'nden alan CHP'li Mehmet Uğur Sertarslan, "Gemlik, Yazı İşleri Müdürü aracılığıyla devri yapılacak bir kent değildir"dedi. Gemlik'in kamplaşmadan uzaklaşacağını kaydeden Sertarslan, "Gidin bize oy vermeyen insanları bulun, onların boynuna sarılın. Benim en büyük projem Gemlik'i barıştırmak" diye konuştu.

Gemlik İlçe Seçim Müdürlüğü'nden mazbatasını alan Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, vatandaşların da katıldığı törenle Gemlik Belediye Başkanlığı makamını devraldı.

Gemlik Belediyesine mazbatasını aldıktan sonra gelen Belediye Başkanı Sertaslan, ilk olarak belediye personeliyle selamlaşıp makamına gitti. Sertarslan mührü Yazı İşleri Müdürü'nden devraldı.

"Başkandan devralmak isterdim"

Makamına oturmasının ardından söz alan Mehmet Uğur Sertaslan; ''Ben Gemlik'e Belediye Başkan adayıyım diyordum. Sizlerin sözcüsü olma görevini verdiniz. İsterdim ki mührü Gemlik Belediye Başkanı'nın elinden alayım. Gemlik Yazı İşleri Müdürü aracılığıyla devri yapılacak bir yer değil. Bu kente biraz saygısı olan birinin, her türlü riski alarak Gemlik Belediye Başkanlığı makamını devretmesini isterdim. Sıkıntılı bir süreç sonrasında göreve geldi. Onun karşılığında bir şey söylenmesi ihtimali düşünerek katılmadı herhalde. Yine de sekiz yıl belediye başkanlığı yaptı. Onun az yaptığını çok yapmak için göreve geldik'' dedi.

Sertarslan, Gemlik için en büyük projesini de açıklayarak, "Gemlik, kamplaştırmadan, ötekileştirmeden uzaklaşsın artık. Gidin ve bize oy vermeyen insanları bulun, onların boynuna sarılın. Benim en büyük projem Gemlik'i barıştırmak" diye konuştu.