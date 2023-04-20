Gemlik'te Belediye Başkanlığı Pınar ve Eymen'e emanet

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın simgesi haline gelen çocukların makamları vekâletinin teslimi töreni Gemlik Belediyesi'nde yapıldı. İlçenin 100. Yıl ilkokulu öğrencilerinden Pınar Öz ve Eymen Özgel Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan'dan görevi bir günlüğüne devraldı.

Başkan Pınar Öz, Gemlik Belediyesi'nin kırtasiye yardımıyla öğrencileri ekonomik bir yükten kurtardığını ifade ederken, bir diğer başkan Eymel Özgel ise, kompost atıkların gübreye dönüştürülmesinin toprak için ne kadar önemli olduğunu belirterek, bu atıkların biran önce ekonomiye kazandırılması için gerekenin biran önce yapılması gerektiğini belirtti.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, gençlerle her zaman gurur duyduklarını ifade ederek başladığı konuşmasında, “Bugün Belediye Başkanlığı makamımızı 100. Yıl ilkokulundan Pınar ve Eymen'e emanet ettim. Çocuklarımız, Gemlik'te yaptığımız çocuk parklarını beğeni ile karşılarken, öğrencilerimize verdiğimiz desteklerden memnun olmaları bizleri mutlu etti. Bugünün başkanları, makam ziyaretinin ardından Umurbey'deki laboratuvarımız ve çocuk parklarını incelerken, bu parkların daha da güzelleşmesi için düşüncelerini ilettiler ve halk büfelerimizde satış yaptılar. İlçesi ve ülkesinin geleceği için güzel fikirlerini bizlere aktaran çocuklarımızı tebrik ediyor, bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyorum. Uğur amcaları onların daha mutlu olduğu bir Gemlik'i ortaya çıkartmak için çalışmalarını aralıksız sürdürecek” dedi.

Konuşmaların ardından 100. yıl ilkokulu öğrencisi Eymen Özgel, kendi yaptığı Gemlik'te gün batımı tablosunu Başkan Sertaslan'a hediye etti. Makamı devralan öğrenciler, Gemlik Belediyesi'nin Umurbey Mahallesi'nde bulunan laboratuvarını ve yapımı yeni biten çocuk parkını inceleyerek Halk Büfelerde vatandaşlara satış yaptı.