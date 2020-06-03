İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gemlik'te binlerce çiçek toprakla buluşuyor

Gemlik’te yaklaşık 40 bin kök mevsimlik çiçek uygun alanlara ekiliyor.

Gemlik'te yaklaşık 40 bin kök mevsimlik çiçek uygun alanlara ekiliyor.


Gemlik Belediyesi, ilçedeki yeşil alanları yaza hazırlıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, çarşı meydanı saat kulesinden başlayarak park, yok kenarı ve ağaç dipleri gibi çimenlik alanlarda mevsimlik çiçek ekimi gerçekleştiriyor. Gemlik'te yeşil alanlar zenginleşirken ilçe estetik bir görünüme kavuşuyor. Önümüzdeki günlerde devam edecek çalışmalarda 40 bin mevsimlik çiçeğin toprakla buluşması planlanıyor. Ayrıca parklardaki kedi evleri ve köpek kulübelerini ile mama odaklarının bakımı düzenli olarak gerçekleştirilirken temizlik çalışmaları da aralıksız devam ediyor.


Gemlik'in yaz mevsimine hazırlandığını belirten Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, yağmurların sona ermesiyle yaz mevsiminin kendini hatırlatacağını söyleyerek “Gemlik genelinde yaz sezonuna hazırlıklarımız kesintisiz devam ediyor. Sokaklarımızı güzelleştirmek adına binlerce mevsimlik çiçeği toprakla buluşturan ekiplerimiz, mesire alanlarında da bakım ve temizlik işlerini sürdürüyor. Öte yandan belediyemiz yetkisine geçen Kumla, Karacaali, Narlı ve Kurşunlu sahillerimiz de tatil mevsimine hazır hale geliyor. Plajlarımız temizlenip çapalanırken denize gireceklerin güvenlik ve rahatlığı için gereken düzenlemeler yerine getiriliyor. Gemlik bu yıl sağlık tedbirlerini göz ardı etmeden estetik bir tatil ve turizm kenti olma özelliğini de ön plana çıkaracak” şeklinde konuştu

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.