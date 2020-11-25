Gemlikte bir ilk oldu

Gemlik'te ilk olarak bir büyükbaş işletmesi ‘Ari İşletme' sertifikası aldı.

Gemlik İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nuri Tuna ‘Ari İşletme Sertifikası' ile birlikte karantina ünitesine sahip, hayvanları kayıt altına alındığını, asgari teknik ve hijyenik şartlara tüm hayvanların şap, tüberküloz ve bruselloz ile mücadele yönetmelikleri gereğince laboratuvar kontrolleri sonucu bu hastalıkları taşımadıkları belirlenen hayvancılık işletmelerine hastalıklardan ari işletme denildiğini belirtti. Ayrıca ülkemizde yaygın olarak görülen sığır tüberkülozu, sığır, koyun, keçi brusellozu ile etkin mücadele edilebilmesi, sürdürülebilir hayvancılığın sağlanması ve hayvanlardan insanlara bulaşabilen bu hastalıklardan halk sağlığının korunması amacı ile hastalıktan ari işletme desteklemesi uygulanıyor. Uygulama ile hayvan sağlığının korunması yanında kaliteli ve sağlıklı süt üretilmesinin sağlanması amaçlanıyor. Proje kapsamında, işletmeler 6 ayda bir tam teşekküllü sağlık taramasından geçirilir, bağımsız laboratuarlar tarafından her hayvandan alınan kanlar analiz edilir, tüm sonuçlar temiz çıktığı taktirde işletme "Hastalıktan Ari İşletme Belgesi" almaya hak kazanır ve işletmeye ayrıca Ari işletme desteklemelerinden faydalandırılmakta. Sertifika teslimine katılan Kaymakam Hasan Göç Kurtul mahallesinde bulunan işletmeyi gezerek Çiftlikya sahibi Recep Turan'dan bilgi aldı. Göç ayrıca ilçemizde süt üretimi tüm büyükbaş hayvancılık işletmelerinin bu belgeyi almaları yönünde çalışmaların olmasını istedi.

İşletme sahibine sertifikasının veren Göç, işletmeye ayrıca teşekkür etti.