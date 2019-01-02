Gemlik'te cadde ve sokaklar elden geçiyor

Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kayhan Mahallesi Yedievler Sokak üzerindeki kaldırım, yol genişletme çalışmalarını tamamladı. Sokak boyunca belirli noktalarda yolun dar olan bölümleri genişletilirken, ihtiyaç olan bölgelerde yeni kaldırımlar yapıldı. İklimine uygun bitkilerin de dikildiği alana şev taşları da döşenerek daha modern ve estetik bir görünüm kazandırıldı.

Konuyla alakalı açıklama yapan Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, “Hizmet belediyeciliği anlayışı ile çıkmış olduğumuz bu yolda vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için belediyemizin bütün birimleri fedakârca çalışıyor. Bölge daha modern bir görünüme daha sağlıklı bir alt yapıya kavuştu. İhtiyaç olan bölgelerde yeni kaldırımlar yaparken mevcut olan fakat kullanımında sıkıntı duyulan kaldırımlar yenileniyor. Yaya güvenliğini ön plana çıkaran bordür ve trotuar çalışmalarıyla da cadde ve sokaklarımızı yeniliyoruz. Önümüzdeki günlerde diğer sokaklarımız da yavaş yavaş yenilenerek vatandaşlarımızın kullanımına sunulacak. Kış şartları ağırlaşmadan yolları ve kaldırımları sorun olmaktan çıkarmayı hedefliyoruz” diye konuştu.