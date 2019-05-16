Gemlik'te cinayet

Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen olayda bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi ise ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Terminal bölgesinde meydana gelen olayda Halit Karas isimli bir vatandaş bıçakla ağır yaralandı. Yaralı 112 acil ambulansı ile Gemlik Devlet Hastanesine kaldırılırken, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri tarafından zanlı olarak E.K. isimli bir kişi olayda kullanıldığı öne sürülen bıçakla birlikte gözaltına alınırken, zanlının olaydan 2 saat öncede Müslüm G.'yi de bıçakladığı öne sürüldü. Müslüm G.'nin hastane yoğun bakım servisinde tedavisi devam ediyor.

Polis ekipleri tarafından olaydan kısa süre sonra gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.