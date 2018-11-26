Gemlik'te Deniz Bilimleri Fakültesi açılıyor

AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, Uludağ Üniversitesi Gemlik Asım Kocabıyık Kampusu'nda Deniz Bilimleri Fakültesi açılması için harekete geçti.

YÖK Genel Sekreteri Süleyman Necati Akçeşme ile yapılan görüşmeye Bursa milletvekilleri Zafer Işık, Mustafa Esgin ve Refik Özen de katıldı. Görüşmede, Gemlik'te açılacak olan fakültenin Denizcilik Bilimleri Fakültesi olması üzerinde duruldu. Milletvekili Zafer Işık, ''Gemlik'te, Türkiye'nin en güzel arazilerinden birinde bulunan kampusun geliştirilmesi adına çalışmalar yapıyoruz. Denizcilik bilimleri üzerinde duruyoruz. Eğer yerleşkede Denizcilik Bilimleri Fakültesi kurulursa, kapsamının geniş olmasından dolayı fakülte altında çok sayıda bölüm açılabilecek. Açılan bölümlerde de doğrudan uygulama imkânı sağlanacak. Gelişen Gemlik'in sosyal anlamda da kalkınmasını istiyoruz. Bu anlamda yapılacak çalışmaları Gemlik halkı ile paylaşacağız. Üniversite Rektörümüz Prof. Dr. Yusuf Ulçay ile yapacağımız görüşme sonrasında, Denizcilik Bilimleri Fakültesi'nin kuruluş yazılarını YÖK'e göndererek ilk adımı tamamlayacağız” dedi.