Gemlik'te denize nazır senfoni

Uluslararası Gemlik Zeytini Festivali, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası tarafından Zeytin Dalı Meydanı'nda düzenlenen ‘Zeytin çiçeğine ezgiler' konseriyle başladı.

Şef Eray İnal'ın yönettiği konserde solistler Burcu Özkan, Gökçe Özler yer alırken konzertweısterlığı ise Zeynep Soyberk yaptı.

Yaklaşık bir buçuk saat sahne alan Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası, George Fredırc Handel'in sarabande, Antonio Vivaldi'den iki keman ve orkestra için konçerto, Johannes Sebastian Bach'dan İki Keman Konçertosu, Johannes Brahams'dan Macar Dansı, Ulvi Caner Erkin'den Köçekçe, Eray İnal'dan Vals, J. Offenbach'dan Can Can ve J.Strauss'dan Trıstsch Tratsch Polka eserlerini Gemliklilere sunarken, izleyenler tarafından ayakta alkışlandı.

Konser bitiminde şef Eray İnal'a çiçek takdim eden Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmail Beki orkestrayı tebrik etti.