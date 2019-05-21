Gemlik'te dev Türk bayrağı yeniden ışıl ışıl

İstanbul yönünden Gemlik'e gelen vatandaşları karşılayan Umurbey sırtlarındaki dev Türk bayrağı yeniden aydınlatıldı.

Gemlik'in başta çevre yolu olmak üzere pek çok noktasından görülen Türk bayrağı bir süredir ışıklandırılmıyor, gündüzleri kolayca seçilebilen bayrak geceleri görülemiyordu. Bayrağın çevresi, hilal ve yıldızı beyaz ışıkla aydınlatılarak geceleri de vatandaşları gururlandıran bir tablo ortaya çıktı.

“Bayrağımız ilçemizin sembollerinden olacak”

Konuyla ilgili konuşan Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, bayrağın ışıklandırılarak güzelliğine güzellik kattığını söyleyerek uzun süredir karanlıkta kalmış olmasının üzücü olduğunu belirtti. Başkan Sertsaslan, “Kesinlikle siyasi malzeme yapılamayacak şeyler vardır. Atatürk'ümüz ve bayrağımız ve inancımız bunlardan bazılarıdır. Bunlar belirli kesimlerin değil hepimizin ortak değerleridir. Bundan dolayı ışıklandırılmamış ve geceleri görülemeyen bayrağımızı yeniden aydınlatarak eski ihtişamına kavuşturmak ve tüm Gemliklilerin gururla bakacağı sembol bir çalışma haline getirmek istedik. Vatandaşlarımızın sosyal medya üzerinden yaptıkları olumlu yorumları görünce çok mutlu olduk. Ortak değerlerimiz çerçevesinde Gemlik'i barış ve huzurun kenti haline getirecek çalışmalarımız devam edecek” diye konuştu.