Gemlik'te dron destekli şafak operasyonu

Operasyonlarda çok sayıda suç unsuruna rastlanırken, dört kişi de gözaltına alındı.

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı istihbarat çalışmaları sonucunda tespit edilen 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon düzenlenen evlerde yapılan aramalarda; 4 adet tüfek, 40 adet av tüfeği fişeği, 2 adet ruhsatsız tabanca, 27 adet fişek, hassas terazi, esrar ve metamfetamin ele geçirildi. Operasyon sonrası 5 şüpheli gözaltına alınarak Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Öte yandan, operasyon dron ile görüntülendi.