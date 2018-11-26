Gemlik'te duraklar klimalı

Bursa'nın Gemlik Belediyesi, vatandaşların otobüs beklerken üşümemesi için klimalı duraklar yapıyor.

Belediye, yağmur, kar ve soğuklardan, yaz aylarında ise bunaltıcı sıcaklardan korumak için klimalı otobüs durağını hizmete sundu. İlk etapta vatandaşların ve işçilerin yoğun olarak kullandığı Ahmet Dural Meydanı ile İskele Meydanına yerleştirilen akıllı duraklar vatandaşlar tarafından büyük takdir kazandı. Klimalı durakların etrafı tamamen camdan oluşurken, içerisinde oturma alanı, ayakta/engelli bekleme alanı, klima ve bilgilendirme panosu bulunuyor. Klimalı duraklar ayrıca engelli vatandaşların kullanımına uygunluğuna göre tasarlanmasıyla dikkat çekiyor.

Belediye Başkanı Refik Yılmaz, akıllı durak projesi ile birlikte ilçede bir ilke daha imza attıklarını belirterek, “Toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlarımızı ve işe gitmek için servis bekleyen işçi kardeşlerimiz artık yazın sıcaklarında da kışın soğuklarında da otobüs ve servis beklerken rahat edecek. Vatandaşlarımızın istek ve talepleri doğrultusunda ve ihtiyaç duyulan noktalara klimalı durak montajlarımız devam edecek. Yeni duraklarımız hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.