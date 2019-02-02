Gemlik'te ev yangını korkuttu

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir evde çıkan yangın paniğe sebep olurken, kısa sürede söndürüldü.

Gemlik Özgür Aksoy Caddesi üzerinde bulunan boş bir dairede meydana gelen yangın çevrede paniğe sebep oldu. İtfaiyenin 3 araç ile müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında içinde kimsenin yaşamadığı daire büyük zarar görürken, evde elektirik dahi bulunmadığı öne sürüldü. Yangının çıkış sebebi ile alakalı soruşturma başlatıldı.