Gemlik'te fabrika işçilerini taşıyan minibüs köprü inşaatına uçtu: 5 yaralı

Gemlik'te meydana gelen kazada fabrika işçilerinin taşıyan minibüs, yapımı devam eden köprüden uçtu kazada 5 işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre; Çukurbahçe mevkiinde Yazaki firmasının gece vardiyası işçilerini taşıyan servis minibüsü yapımı devam eden köprü inşaatına uçtu. Kazada 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralanırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yaralılar minibüsten çıkartıldı.

112 acil ambulansı ile Gemlik devlet hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile alakalı soruşturma başlatıldı.