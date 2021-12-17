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Gemlik'te fabrika işçilerini taşıyan minibüs köprü inşaatına uçtu: 5 yaralı

Gemlik’te meydana gelen kazada fabrika işçilerinin taşıyan minibüs, yapımı devam eden köprüden uçtu kazada 5 işçi yaralandı.

Gemlik'te meydana gelen kazada fabrika işçilerinin taşıyan minibüs, yapımı devam eden köprüden uçtu kazada 5 işçi yaralandı.


Alınan bilgiye göre; Çukurbahçe mevkiinde Yazaki firmasının gece vardiyası işçilerini taşıyan servis minibüsü yapımı devam eden köprü inşaatına uçtu. Kazada 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralanırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yaralılar minibüsten çıkartıldı.


112 acil ambulansı ile Gemlik devlet hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kaza ile alakalı soruşturma başlatıldı.

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