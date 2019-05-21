Gemlik'te hayvanlar doğal ve güvenli ortama kavuşacak

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan'ı Hayvan Hakları Federasyonu Gemlik Danışmanlığı'ı ziyaret etti. Belediye olarak sadece Gemlik'te yaşayan yurttaşların değil, sokakta yaşayan canların da belediyesi olduklarını belirten Sertaslan, “Minik dostlarımızı sadece kedi ve köpek olarak düşünmemeliyiz. Barınaklarda şartlar ne kadar iyi olursa olsun hareket alanı kısıtlanıyor. Biz de çalışmalarına başladığımız ve proje aşamasına gelmek üzere olan doğal yaşam alanımızı oluşturduğumuz andan itibaren sokakta yaşayan canlar hem güvenli hem de doğal bir yaşam alanına kavuşacak. Gönüllü hayvan severlerimizle birlikte Gemlik'i bu konularda yeni bir vizyona kavuşmasını istiyoruz” dedi.

Hayvan Hakları Federasyonu Gemlik Danışmanlığı adına konuşan Ümran Akyavaş ise,Hayatımızı paylaştığımız sokak hayvanları, Rehabilitasyon Merkezi'nde, sokaklarda, kırsalda, çöplüklerde açlık, susuzluk, kaza, şiddet ve hastalık gibi pek çok sorunla karşı karşıya kaldığını ifade etti. Hayvanları korumak ve hayatlarını kolaylaştırmak, ilçemizi hayvan dostu bir ilçe haline getirmek için ciddi bir çalışma başlatılması gerektiğine inandıklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından Hayvan Hakları Federasyonu Gemlik Danışmanlığı Gemlik Beleldiye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan'a sokak hayvanlarının sorunları konusunda raporu sundu.