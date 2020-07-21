Gemlik'te Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Programı açıldı.

Bursa Uludağ Üniversitesi Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksek Okulunda Elektrik ve Enerji Bölümüne bağlı olarak Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Programının açılmasına ilişkin Bursa Uludağ Üniversitesi Senatosunun teklifi YÖK tarafından uygun bulundu.

13 Mayıs 2020 tarihinde kuruluş işlemleri tamamlanan programın altyapı ve akademik kadrosunun tamamlanması ile 2021 Eylül ayında öğrenci alımı ile eğitim-öğretim faaliyetlerine başlaması planlanıyor.

Uludağ Üniversitesi internet haber sitesinden yapılan duyuruda, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG); Bursa - Gemlik'te kurmayı planladığı elektrikli otomobil fabrikasında elektrikli araç üretimi için çalışmalarına başlandığı belirtilerek, "Ülkemiz otomotiv sektöründe atılan tarihi adımla tanıtılan yerli otomobilin 2022 yılında yollara çıkması öngörülmektedir. Bu yatırımla birlikte ülkemiz otomotiv ana sanayi üretimindeki artışa paralel olarak tedarik sağlayan yan sanayi firmaların üretiminde de hatırı sayılır bir artış olacaktır. Gerek imalat ve gerekse servis alanında bu sektöre yönelik yetişmiş insan kaynağına olan ihtiyaç bu günden hissedilmektedir. Artan üretim ve yatırımlarla sektörün ihtiyaç duyduğu eğitimli ve donanımlı işgücünün karşılanmasına yönelik, Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Programımız başta yerli otomobil olmak üzere gerek hibrid ve elektrikli araç üretimi alanında ve gerekse bu sektöre servis hizmeti vermek üzere ihtiyaç duyulan nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılamaya önemli katkı sağlayacaktır.

Multidisipliner bir program olan Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Programı, eğitim ihtiyacını karşılamak için, bünyesinde otomotiv elektrik ve elektroniği, yakıt pili ve enerji kaynakları, taşıt mekaniği, taşıt tasarımı ve yapay zeka optimizasyon algoritmaları gibi farklı alanlarda çalışmalar yapmış akademisyenler tarafından verilecek eğitimin kapsamı hazırlanırken, teorik anlamda güçlü ve aynı zamanda çözüm geliştirme kapasitesine sahip, teknolojik altyapıyı takip eden ve tanıyan, girişimci ve yenilikçi, üretim, kontrol ve bakım aşamalarında etkili rol alacak potansiyele sahip tekniker eleman yetiştirmeyi hedeflemektedir” denildi.

Uludağ Üniversitesi Asım Kocabıyık Meslek Yüksek Okulları Müdürü Prof. Dr. Yahya Işık yeni Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) Gemlik Askeri Hara içinde elektrikli otomobil fabrikası kurulması nedeniyle Uludağ Üniversitesi'nin de bu sanayiye destek sağlamak amacıyla, akademik çalışma başlatıp destek olacağını, açılacak bölümün 2021 yılında eğitim öğretim çalışmalarına başlayacağını söyledi.