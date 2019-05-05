Gemlik'te hıdırellez coşkusu

Gemlik Belediyesi tarafından, Sosyal Yaşam Merkezi bahçesinde düzenlenen hıdırellez şenlikleri, engelli öğrencilerle temsili kına gecesi ve asker uğurlamasıyla başladı. Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan tarafından ellerine kına yakılan engelli gençler, anneleriyle dans etti. Asker uğurlamasının ardından Roman Kültürü Araştırma Derneği orkestrası Gemliklileri birbirinden hareketli parçalarla coştururken, halk oyunları ekipleri ise kendi birçok yöreden halk oyunlarını sergiledi. Gençlerin oluşturduğu müzik grupları da birbirinden hareketli şarkıları söylerken, yakılan hıdırellez ateşi de geceye renk kattı. Sertaslan, tüm vatandaşların hıdırellezini ve baharın gelişini kutladı.

Başkan Sertaslan ve vatandaşların yakılan ateşten atlamasıyla beraber gül ağacına dilek kurdelesi asılmasıyla sona erdi. Sosyal Yaşam Merkezi bahçesinde gerçekleşen etkinliğe; Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk, belediye meclis üyeleri, STK temsilcileri ve binlerce Gemlikli katıldı