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Gemlik'te hırsızlara geçit yok

Bursa’nın Gemlik ilçesinde son 1 aydır ev ve iş yerlerinden yapılan hırsızlık olaylarıyla ilgili yapılan çalışmalarda yakalanan 5 kişi çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde son 1 aydır ev ve iş yerlerinden yapılan hırsızlık olaylarıyla ilgili yapılan çalışmalarda yakalanan 5 kişi çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.


Son 1 aydır ev ve iş yerlerinden yapılan hırsızlık olaylarıyla ilgili yapılan çalışmalarda, 5 kişi Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak Gemlik Adliyesine çıkarıldı. Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması ve Gemlik Adliyesinde yapılan yargılamanın ardından Ali A. uyuşturucu ticareti ve hırsızlık suçlarından, Murat.D., İbrahim U., Gönül S., Zeki U.S. ise hırsızlık suçlarından tutuklanarak Bursa Kapalı Cezaevine gönderildi.

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